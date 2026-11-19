Сборная Маршалловых Островов развивает футбол и стремится получить признание ФИФА, чтобы в будущем иметь возможность участвовать в чемпионате мира, об этом сообщает издание Goal.

В феврале прошлого года на территории Арканзаса прошёл сбор, который помог расширить пул игроков и создать женскую команду. В апреле страна успешно провела первое национальное соревнование по футзалу.

По словам представителя организации Мэтта Уэбба, Маршалловы Острова рассчитывают провести домашний матч в течение следующих 12 месяцев — это станет важным шагом на пути к признанию.

«Нужно уметь делать это на своей территории. Возможность провести матч на Маршалловых Островах станет следующим ориентиром. Мы сможем показать: футбол здесь очень популярен, мы способны организовывать международные мероприятия», — приводит слова Уэбба Goal.

При этом развитие спорта на островах осложняется угрозой повышения уровня моря: из‑за риска затопления и загрязнения источников воды некоторым островам может грозить необитаемость в ближайшие 10-летия.

Маршалловы Острова – тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США.