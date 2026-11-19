Союз европейских клубов (UEC) подал официальную жалобу в Европейскую комиссию, оспаривая меморандум о взаимопонимании (MoU) между EFC и УЕФА, об этом сообщает The Guardian.

Соглашение действует до июля 2033 года и закрепляет за EFC статус «единственного органа», представляющего европейские клубы. UEC, основанная три года назад и объединяющая 138 клубов из 25 национальных ассоциаций, считает, что группа ведущих клубов имеет чрезмерное влияние на судьбу остальных, в том числе на их шансы попасть в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В жалобе указано, что MoU нарушает статьи 101 и 102 Договора ЕС — о запрете антиконкурентных соглашений и злоупотребления доминирующим положением. По условиям текущего порядка, ни один клуб не может вступить в другую трансграничную ассоциацию без разрешения EFC и УЕФА. При этом, как отмечается в документе, 59 клубов — членов UEC при вступлении просили не делать их членство публичным из‑за опасений давления.