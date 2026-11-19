Итальянский клуб «Эмполи», выступающий во втором дивизионе чемпионата страны, подписал контракт с собакой, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Мауи подписывает контракт с клубом Фото: сайт ФК «Эмполи»

Пёс по прозвищу Мауи официально стал маскотом ФК «Эмполи», пройдя процедуру подписания контракта, как профессиональные футболисты.

На Мауи надели шарф клуба, также была проведена фотосессия.

Отмечается, что соглашение закрепило статус Мауи: теперь он будет участвовать в мероприятиях, появляться на трибунах и в медиа, а также выполнять роль живого символа клуба.

«Эмполи» идёт в зоне вылета итальянской Серии B — у клуба девять очков после 11 сыгранных матчей чемпионата страны.