Российский тренер Александр Григорян высказался о сильных сторонах московского «Динамо» в текущем сезоне Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» отличается системностью. В этой команде игроки не тратят время на принятие решений — всё работает, как швейцарские часы», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 14 туров, набрав 31 очко. Команда Сандро Шварца уступает «Зениту» по дополнительным показателям. 22 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.