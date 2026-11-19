Мадридский «Реал» был оштрафован на € 3 тыс. за баннер про президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Об этом сообщает авторитетное испанское издание AS.

По информации источника, скандальный баннер был вывешен на «Сантьяго Бернабеу» во время матча с «Севильей» (4:1), который состоялся 18 октября. На баннере было написано: «Это не футбол, это Тебас и Негрейра». Фамилии на баннере были выделены сине-гранатовыми цветами — отсылка к предвзятости в пользу «Барселоны».

Болельщики «Реала» также скандировали кричалки против президента Ла Лиги. За баннер и кричалки дисциплинарный комитет оштрафовал «сливочных» на € 3 тыс.