«Реал» оштрафовали за баннер про президента Ла Лиги
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Мадридский «Реал» был оштрафован на € 3 тыс. за баннер про президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Об этом сообщает авторитетное испанское издание AS.
Испания — Ла Лига . 9-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Гюлер – 30' 2:0 Мбаппе – 37' 3:0 Мбаппе – 63' 3:1 Буэно – 80' 4:1 Диоманде – 82'
По информации источника, скандальный баннер был вывешен на «Сантьяго Бернабеу» во время матча с «Севильей» (4:1), который состоялся 18 октября. На баннере было написано: «Это не футбол, это Тебас и Негрейра». Фамилии на баннере были выделены сине-гранатовыми цветами — отсылка к предвзятости в пользу «Барселоны».
Болельщики «Реала» также скандировали кричалки против президента Ла Лиги. За баннер и кричалки дисциплинарный комитет оштрафовал «сливочных» на € 3 тыс.
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