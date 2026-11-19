Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших клубов текущего сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по голевым моментам.

Так, больше всех голевых шансов за 14 туров создал московский «Спартак». Подопечные Хуана Карлоса Карседо организовали 120 опасных моментов у чужих ворот. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 107 голевых шансов. Замыкают тройку лидеров самарские «Крылья Советов» (97 голевых моментов).

При этом стоит отметить, что лучший клуб по реализации своих моментов — «Зенит». Сине-бело-голубые завершили взятиями ворот 30% своих моментов. Реализация «Спартака» — около 23%.