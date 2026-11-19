Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак рассказал, что чувствует, когда забивает голы за команду. В 14 матчах нынешнего клубного сезона на счету шведа восемь мячей и одна голевая передача.

«Конечно, это потрясающее чувство. Я уже говорил, что каждый гол стоит одинаково, но забить победный мяч, сделав счёт 2:1, значит больше, чем забить пятый гол в матче, где вы побеждаете со счётом 5:1. Это важно, и, конечно, как нападающий хочешь вносить свой вклад, забивая голы, которые в итоге помогают выигрывать матчи. Я очень доволен тем, как идут дела. Тем не менее многое ещё предстоит улучшить. Перспективы выглядят многообещающими, если взглянуть на потенциал, который есть у меня и у команды», — приводит слова Исака официальный сайт мерсисайдцев.