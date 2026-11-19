Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы с футбольного клуба «Сочи», сообщает пресс-служба организации.

Данное наказание в адрес сочинского клуба вступило в силу 9 сентября, срок его действия был рассчитан на три трансферных окна. Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков сообщил, что клуб погасил задолженность перед «Маккаби» из Тель‑Авива за трансфер защитника Неманьи Стоича.

На данный момент «Сочи» с 33 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги Pari. Выше сочинцев находятся «Нижний Новгород» (46), московское «Торпедо» (35) и екатеринбургский «Урал» (34).