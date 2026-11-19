Полузащитник «Ювентуса» Маккенни отреагировал на слухи об интересе со стороны «МЮ»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни отреагировал на слухи о предполагаемом интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Хочу чётко объяснить: я не планирую покидать «Ювентус». Меня всё устраивает там, где я нахожусь сейчас. Именно поэтому я продлил контракт с «Юве», с радостью продолжу выступления за эту команду», — приводит слова Маккенни журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В 11 матчах нынешнего клубного сезона Уэстон Маккенни забил один гол и отдал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.