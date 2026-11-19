Пресс-служба «Локомотива» показала представление и. о. главного тренера Сергея Овчинникова команде. Также в ролике показана первая тренировка специалиста во главе железнодорожников.

Ролик опубликован в сообществе пресс-службы «Локомотива» в VK.

Напомним, Овчинников вернулся в структуру «Локомотива» год назад, заняв должность директора академии. После увольнения Михаила Галактионова он занял пост исполняющего обязанности главного тренера железнодорожников.

На международную паузу московский «Локомотив» ушёл на предпоследнем месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после 14 туров.