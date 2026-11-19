«Динамо-Брянск» в социальных сетях объявило об уходе Андрея Канчельскиса с поста главного тренера команды.

«Спасибо, Андрей Антанасович! Главный тренер нашей команды Андрей Канчельскис покидает пост наставника ФК «Динамо-Брянск». Он принял данное решение самостоятельно и озвучил его на встрече с губернатором Брянской области Егором Викторовичем Ковальчуком.

Андрей Антанасович возглавлял команду с декабря 2024 года. За это время он привёл динамовцев к победе в первенстве Второй лиги «Б» и с первого места в группе «Серебро» вывел команду в «Золото». Осень в коллективе лучших команд Второй лиги «А» стала для нас тяжёлым испытанием, с которым справиться не удалось.

У руля команды Андрей Канчельскис провёл 66 матчей, в которых его подопечные одержали 35 побед, 12 раз сыграли вничью и 19 — уступили. Разница мячей в прошедшем периоде также положительная: 91:69 в нашу пользу.

Команда Андрея Канчельскиса подарила нам массу положительных эмоций и стала главным фактором возвращения болельщиков на трибуны. Но каждая красивая история когда-то заканчивается… Это была славная охота. Спасибо, Андрей Антанасович!» — сказано в сообщении клуба.