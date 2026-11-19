Игрок сборной России Кирилл Глебов заявил о желании сыграть за национальную команду в международных турнирах.

— Ты в достаточно раннем возрасте дебютировал за сборную, есть ли амбиции сыграть в сборной России 50-100 матчей?

— Все же прекрасно понимают, что матчи товарищеские. Не факт, если бы сейчас были официальные матчи, я бы был вообще в этом списке. Поэтому, когда будут конкретные задачи, нужно сначала оказаться в окончательном списке, а уже тогда можно говорить о каких-то целях вроде 50-100 матчей.

— Думаешь, тебя могут не пригласить в сборную на официальные матчи?

— Я, конечно, верю, но вера — это не 100-процентная гарантия. Как решит тренерский штаб. Конечно, уже хочется проявлять себя и играть с футболистами европейского уровня, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.