Бывший голкипер мадридских «Реала» и «Атлетико» Антонио Адан в соцсетях объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет.

«Мне повезло испытать всё то, о чём я так мечтал в детстве. Я побеждал, проигрывал, плакал и радовался, но прежде всего я учился. Благодарю всех, кто дал мне этот шанс: партнёров по команде, которые мне помогали, тренеров, направлявших меня, клубы, ставшие моим домом, и семью, которая всегда была рядом. Футбол дал мне всё. Хоть я больше не буду слушать его звучание на поле, я знаю, что это навсегда останется в моей памяти. Спасибо, футбол. Это была привилегия», — сказал Адан в опубликованном видео.

Вместе с «Реалом» Адан стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе «Атлетико» футболист завоевал Суперкубок УЕФА.