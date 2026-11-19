Алексей Ерёменко, отец полузащитника Романа Ерёменко, высказался о возвращении сына в сборную Финляндии спустя 10 лет. Накануне 39-летний футболист сыграл за национальную команду в матче с Сан-Марино (7:2) и отметился голевым пасом.

«Это был очень приятный сюрприз. Мне повезло, что я оказался в Хельсинки в это время. Был на тренерских курсах повышения квалификации и как раз был свидетелем всего этого. Посмотрел игру Финляндии и Сан-Марино вживую, не по телевизору. Было очень приятно, как Романа встречали люди на стадионе, когда он выходил на замену. У него очень много позитивных эмоций после возвращения в сборную.

Он получил травму в предпоследней игре чемпионата и не смог участвовать в последнем матче. Роман не тренировался три недели — отбил пятку. Она становилась лучше, но, так как сезон закончился, не надо было мучить ногу. Он как раз отдохнул в это время. Потом пришёл звоночек от тренера, и Романа пригласили в сборную. Так в жизни бывает иногда!» — сказал Алексей Ерёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.