Калининградская «Балтика» объявила о назначении Олега Яровинского на пост спортивного директора клуба.

«Мы приветствуем Олега Хрисанфовича в «Балтике» и желаем успехов на новом посту! Пусть всё получится!» — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Яровинский работает в футбольной сфере с 2003 года. Сначала он был скаутом в ФК «Москва» и «Крыльях Советов», а позже стал спортивным директором самарцев. В 2014 году Олег присоединился к московскому ЦСКА, где возглавил селекционное направление и впоследствии занял должность спортивного директора. Далее он был стратегическим директором «Халл Сити» и входил в тренерский штаб «Витесса». В 2019 году Яровинский вернулся в Россию и занял пост спортивного директора «Рубина». После трёх лет он покинул казанский клуб, после чего работал в тренерском штабе «Шанхай Шэньхуа». В большинстве клубов Яровинский сотрудничал с Леонидом Слуцким, который был главным тренером «Халла», «Витесса», «Рубина», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа».

По итогам 14 туров «Балтика» набрала 17 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги.