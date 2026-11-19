Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила имена трёх кандидатов на пост нового президента организации. Ими стали Филипп Диалло, Кодзо Тасима и ныне действующий глава ФИФА Джанни Инфантино.

Филипп Диалло является президентом Федерации футбола Франции, Кодзо Тасима ранее руководил Японской футбольной ассоциацией, с апреля 2015 года входит в состав ФИФА. Джанни Инфантино занимает свой пост с 2016 года. Выборы нового главы ФИФА состоятся в рамках 77-го Конгресса организации в Рабате, Марокко, 18 марта 2027 года.

В соответствии с регламентом ФИФА о регулировании деятельности ассоциаций-членов, кандидатуры были направлены в избирательную комиссию для рассмотрения и принятия решения о допуске кандидатов. Как установлено в уставе ФИФА и избирательном календаре, ассоциации-члены будут уведомлены об именах предложенных и допущенных кандидатов не позднее 18 февраля 2027 года.