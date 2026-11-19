Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

20 ноября, пятница

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Денис Петров, Екатерина Курочкина; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Виктор Кулагин.

21 ноября, суббота

«Оренбург» – «Балтика»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Сергей Чебан; АVAR – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.

«Акрон» – «Факел»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Руслан Шекемов; резервный судья – Данил Набока; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Андрей Филипкин; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Олег Соколов.

22 ноября, воскресенье

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Матвей Заика; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Эдуард Малый.

«Родина» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, помощники судсухойьи – Максим Гаврилин, Никита Матиеску; резервный судья – Павел Шишкин; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Михаил Плиско; инспектор – Сергей Лапочкин.

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