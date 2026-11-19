Стала известна бригада арбитров на матч «Динамо» — «Краснодар» в 15-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. В частности, стала известна бригада арбитров на центральный матч тура «Динамо» Москва — «Краснодар». Игра состоится 22 ноября в Москве.

Бригада арбитров на матч «Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Матвей Заика; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» (31) находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (26) — на четвёртой строчке.