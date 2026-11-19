Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о возвращении к работе после проблем со здоровьем.

«Надеюсь, всё как можно скорее вернётся в норму. Я очень благодарен за отклик клуба и всей медицинской бригады, которые работали круглосуточно. Они сделали всё возможное, чтобы позаботиться обо мне. Также хочу поблагодарить свой тренерский штаб, который продолжал работать и помог нам извлечь максимум из этого момента. Мне очень понравился матч с «Атлетико». Это был один из лучших моментов в моей тренерской карьере, даже несмотря на то, что меня там не было. Мы сохраним это в памяти, и это придаст нам сил на будущее. Мы отправились туда без страха, и на поле мы всё равно увидели настоящую «Баварию». Завтра продолжим работу», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенцев.