Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил работу своего тренерского штаба во время его отсутствия из-за проблем со здоровьем.

«Мне понравилась именно эта часть процесса – возможность просто отстраниться. Я не принимал никаких решений. Участвовал в обсуждениях после матчей, но скорее из интереса к тому, как принимались решения. Есть важная причина, почему я не участвовал в процессе принятия решений, ведь это можно делать лишь в том случае, если располагаешь информацией. Вы получаете её, находясь на месте событий.

Я очень доверяю тренерскому штабу и всему клубу. Рене Марич часто проводит тактический анализ, а другие тренеры, естественно, тоже вносят свой вклад. Аарон Данкс отвечает за планирование тренировок. Флорибер Нгалула активно участвует в индивидуальных тренировках, особенно с молодыми игроками. Даниэль Фрэдли очень вовлечён в командные собрания, у него также есть опыт анализа, и он помогает с тренировками отдельных групп игроков. Мне не нужно никому объяснять, как тренируются вратари, и, конечно же, у нас есть отдел физической подготовки. Когда главный тренер отсутствует, передача полномочий должна быть такой, чтобы всё продолжалось как обычно. Они очень хорошо с этим справились, это было здорово видеть», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенцев.