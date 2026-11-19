Куратор спортивного направления Государственной корпорации «Ростех» и председатель попечительского совета ФК «Балтика» Илья Мясников прокомментировал назначение Олега Яровинского на пост спортивного директора калининградского клуба.

«Назначение Олега Яровинского на пост спортивного директора «Балтики» — важный шаг в дальнейшем развитии спортивного направления нашего клуба. Уверены, что не только российский, но и богатый международный опыт работы позволит Олегу Хрисанфовичу показывать высокие результаты вместе с «Балтикой».

Для нас важно не только формировать конкурентоспособную команду здесь и сейчас, но и выстраивать фундамент для её дальнейшего развития. Уверен, что вместе мы сможем двигаться в этом направлении. Желаю ему успешной работы в «Балтике»!» — цитирует Мясникова клубная пресс-служба.