Новый спортивный директор «Балтики» Олег Яровинский выступил с заявлением после своего назначения в калининградский клуб.

«Рад присоединиться к «Балтике» и стать частью этого клуба, который известен своими традициями и яркой поддержкой болельщиков, о которых действительно слышал много хорошего. Впереди много работы, у клуба амбициозные цели. Сделаю всё, чтобы принести пользу и внести свой вклад в дальнейшее развитие «Балтики». Спасибо руководству за доверие. С нетерпением жду начала совместной работы!» — цитирует Яровинского пресс-служба клуба.

Яровинский работает в футбольной сфере с 2003 года. Сначала он был скаутом в ФК «Москва» и «Крыльях Советов», а позже стал спортивным директором самарцев. В 2014 году Олег присоединился к московскому ЦСКА, где возглавил селекционное направление и впоследствии занял должность спортивного директора. Далее он был стратегическим директором «Халл Сити» и входил в тренерский штаб «Витесса». В 2019 году Яровинский вернулся в Россию и занял пост спортивного директора «Рубина». После трёх лет он покинул казанский клуб, после чего работал в тренерском штабе «Шанхай Шэньхуа». В большинстве клубов Яровинский сотрудничал с Леонидом Слуцким, который был главным тренером «Халла», «Витесса», «Рубина», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа».