Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал назначение Олега Яровинского на пост спортивного директора калининградского клуба.

«Рады приветствовать в «Балтике» Олега Яровинского. Специалист с большим опытом, в том числе и международным, при этом — с высокими перспективами. Зарекомендовал себя как футбольный менеджер, способный раскрывать новые таланты и собирать боеспособные команды.

Важно не только усилить «Балтику» в предстоящее зимнее трансферное окно, но и продолжить качественно выстраивать работу спортивной структуры клуба. Желаю Олегу Хрисанфовичу успехов на новой должности!» — цитирует Измайлова пресс-служба «Балтики».