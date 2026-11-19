Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о футболисте Джамале Мусиале перед матчем с «Кёльном» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» завтра, 20 ноября.

«То, как Джамал борется и что он сейчас демонстрирует, заслуживает уважения. Надеюсь, вы все увидите больше этого в ближайшие месяцы, и он сможет показать это на поле. Именно такие моменты могут зарядить нас энергией на весь сезон. Джамал демонстрирует невероятный настрой и настоящую волю к победе. Ему нужно заявить о себе на поле. Как тренер я очень рад, если он сможет снова показать себя в игре, это будет очень важно. Вероятно, завтра у него появится возможность войти в состав команды», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенцев.