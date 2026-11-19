Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился ожиданиями от матча 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» завтра, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев.

«Все довольны, что в матче с «Оренбургом» удалось заработать три очка. Надеемся продолжить победную серию в Ростове. До Ростова добираться трудно. Мы летим до Краснодара, а потом добираемся на автобусе. Надеемся, что нам это не помешает», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.