Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов перед матчем 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» ответил, каким образом команда намерена распределить силы в нынешнем сезоне. Встреча состоится 20 ноября.

— Что в приоритете: Кубок или чемпионат? Как будете распределять силы? Ведь во вторник играть в Санкт-Петербурге.

— В приоритете, конечно, чемпионат. Будем ли распределять силы? Мы готовимся от игры к игре. Сыграем с «Ростовом» и посмотрим, в каком состоянии игроки, проанализируем. У нас будет время вернуться в Самару. И тогда примем решение.

Часто говорят, что у нас внутри чемпионата есть несколько турниров. Некоторые команды вверху таблицы борются за чемпионство. И есть первенство России, в котором участвует «Ростов», «Рубин», мы. И мы очень хотим победить в этом первенстве, — передаёт слова Булатова корреспондент «Чемпионата»