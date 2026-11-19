Помазун — о времени в ЦСКА: конкуренции с Акинфеевым не было, потому что был Игорь и всё

Вратарь «Спартака» Илья Помазун ответил на вопрос о конкуренции с Игорем Акинфеевым в ЦСКА. До перехода в стан красно-белых он выступал за армейцев.

«Я бы сказал, что конкуренции с Акинфеевым не было: потому что был Игорь и всё. Я работал, был готов если что его заменить, но там было без шансов. Потому что Игорь играл все игры, Кубок был не такой, как сейчас. Была одна игра, куда ЦСКА отправлял молодёжную команду, мы проигрывали и сезон для меня, считай, закончен.

Потом был период, когда у Игоря была красная [карточка] с «Реалом», через год был «Эспаньол» в Лиге Европы, и я понял, что мне нужно что-то менять и уходить в другой клуб. Мне было понятно, что он будет всегда играть. Потому что у него есть кредит доверия, который он, конечно же, заслужил. Он с 16 лет держал высокий уровень. К тому же тогда и одна из лучших защитных линий была в ЦСКА, и к нему мячи бывало приходили рваные», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».