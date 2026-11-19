Известный отечественный тренер Валерий Газзаев отреагировал на присвоение звания заслуженного мастера спорта. Он получил эту награду вместе с другим специалистом — Олегом Романцевым.

«Могу сказать, что впечатления от полученного звания заслуженного мастера спорта самые наилучшие. И сборная России выиграла у Венесуэлы в хорошем стиле», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Торжественная церемония награждения состоялась перед товарищеским матчем сборных России и Венесуэлы в Краснодаре. Удостоверения и нагрудные знаки заслуженных мастеров спорта им вручили министр спорта России Михаил Дегтярёв и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.