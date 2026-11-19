Тренер «Рубина» Кузьмин высказался о готовности команды к матчу с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о подготовке команды к матчу 15-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом». Игра пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в субботу, 21 ноября.

— Как идёт подготовка?

— Всё нормально, всё по плану. Всё, что запланировали, выполнили. Радует, что травмированных нет, все готовы, все в строю. Погода футбольная.

— В «Зените» много технически сильных игроков, снег и дождь на руку будут «Рубину»?

— Понятно, что там квалифицированная команда, много индивидуально сильных футболистов. Но все в равных условиях, мяч круглый, поле зелёное. Поэтому всё решится на поле, игра начинается при счёте 0:0.

— В каком состоянии приехали сборники?

— Всё хорошо, главное, что все без травм приехали. И в эмоциональном плане всё нормально, — приводит слова Кузьмина официальный сайт казанского клуба.