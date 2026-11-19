Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с полузащитником Орельеном Тчуамени. Стороны заключили новый договор до 2032 года.

В текущем сезоне Тчуамени провёл за «Реал» 10 матчей — два в Ла Лиге и восемь в Лиге чемпионов. На счету французского хавбека одна результативная передача. Часть нынешнего сезона Орельен занимался восстановлением после травмы, полученной в расположении национальной команды Франции.

В прошлое трансферное окно в СМИ появлялись слухи об интересе к Тчуамени со стороны топ-клубов английской Премьер-лиги. Но, по данным прессы, «Реал» отказался отпускать француза.