Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Сергей Овчинников впервые высказался о своей новой работе.

— Возможность возглавить команду возникла после предложения от Бориса Борисовича Ротенберга. Мы с Александром Генриховичем Бородюком согласились. Так как мы тренеры системы футбольного клуба «Локомотив», представляем академию, на сегодняшний день и с учётом тех реалий, которые возникли, нас попросили закрыть определённую позицию как минимум до конца первой части чемпионата.

— Долгое время вы работали в академии РФС, затем возглавляли академию «Локомотив». Были мысли, что вернётесь к тренерству?

— Так или иначе, ничего не прерывалось. Если брать академию РФС, приходилось непосредственно заниматься обучением тренеров. Ежедневная практика была в любом случае. Что касается академии «Локомотива», то тут тоже общаешься с тренерами, координируешь их деятельность, тренировочные процессы, какие-то нюансы. Отрыва от профессии не было.

— Как прошло знакомство с командой?

— Как и всегда, первый день — он по-хорошему сумасшедший. Очень многое надо сделать, спланировать. Плюс сама тренировка. Все хотят исправить ситуацию. Очень много эмоций. Думаю, что завтра все уже немного успокоятся, и мы уже более качественно будем дальше работать.

— Вы возглавляете основу «Локомотива». Что чувствуете?

— Это честь для любого тренера, потому что «Локомотив» — большой клуб, и не так важно, где ты играл раньше, какая клубная принадлежность. Тут скорее надо рассматривать то, что это большая команда и большая ответственность со стороны тренера. Повторюсь: надо сделать свою работу профессионально, — приводит слова Овчинникова официальный сайт красно-зелёных.