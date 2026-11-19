Вратарь «Спартака» Илья Помазун раскрыл детали перехода в стан красно-белых из ЦСКА. До перехода Помазун дал резонансное интервью, в котором допустил трансфер из ЦСКА в «Спартак». После этого армейский клуб выдвинул санкции Помазуну. Ситуация завершилась переходом в стан прямого конкурента.

«Слова про переход в «Спартак» я сказал ещё в апреле 2024-го, когда я был ещё в «Урале». Просто интервью вышло в сентябре. На тот момент я понимал, что уже ухожу: клуб хотел меня продать, я не горел желанием оставаться, потому что понимал: будет всё то же самое, как и было до этого. На момент вопроса журналиста [о возможном переходе в «Спартак»] я понимал, что для меня любой переход в любой клуб – это движение вверх.

После выхода интервью мне поступает звонок от начальника команды ЦСКА: «Ты больше не тренируешься с командой». Я сказал: «Хорошо, дайте мне поле». И оставшееся время я тренировался с отцом на отдельном поле… Мне сказали, что это решение главного тренера. Что он так видит: игрок ЦСКА не имеет права говорить, что может перейти в «Спартак». И дальше уже общался только с руководством клуба о снижении трансферной стоимости, потому что изначально они ставили очень высокую цену за меня

Через некоторое время появился интерес со стороны «Спартака». Первый вопрос был: «Как ты относишься к этому? Будет ли для тебя это проблемой перейти из ЦСКА в «Спартак»?» Я сразу сказал: «Нет, для меня это вообще не проблема», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».