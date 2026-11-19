Известный экс-футболист Владислав Радимов высказался о конфликте в сборной России и поделился информацией, которую по этому поводу знает сам. Ранее защитник Данил Круговой и нападающий Константин Тюкавин публично подвергли критике игру и поведение полузащитника Максима Глушенкова в составе сборной России. Во время сентябрьского сбора у Глушенкова возникла словесная перепалка с товарищами по команде и главным тренером сборной Валерием Карпиным. В ноябре Максим не получил вызов в национальную команду.

«Считаю, что футболисты сами в прессе вот так вот не должны говорить о партнёре. Это может сказать главный тренер, это может быть тренерский штаб, кто угодно — президент, генеральный директор, но не партнёр.

Объяснения были нужны, потому что кто поверит в то, что Карпин просто не вызвал Глушенкова по спортивным показателям? Думаю, что внутри был конфликт. Высказали друг другу наверняка и футболисты, ну, они этого не скрывают, наверное, и Карпин предъявил претензии Глушенкову. Глушенков наверняка вспылил. Ну, впрочем, я это и так знаю, что да. На повышенных тонах был разговор. И одни, и другие друг другу всё высказали. И невызов после такого матча — это абсолютно логичная история», — цитирует Радимова «РБ Спорт».