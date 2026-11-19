Тренер «Локомотива» Овчинников: мы сейчас не на своём месте в таблице РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Сергей Овчинников высказался о нынешней турнирной ситуации команды. На данный момент красно-зелёные находятся на 15-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ. В 15-м туре чемпионата России железнодорожники сыграют с «Родиной», матч состоится в воскресенье, 22 ноября.

— Что нужно для исправления ситуации? Времени до ближайшего матча не так много.

— Одного рецепта нет. Понятно, что у нас очень хорошие футболисты, которые умеют играть в футбол. Вопрос больше в ментальной, психологической плоскости находится. Попытаемся ребят вытянуть, насколько это будет возможно. В любом случае самое главное — надо профессионально делать свою работу как тренерам, так и футболистам, тогда этот симбиоз даст определённый результат. Надо уметь всегда справляться с такими ситуациями, быть стрессоуст