Защитник «Зенита» Нино высказался о предстоящем матче 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра пройдёт 21 ноября.

– Впереди у «Зенита» игра с «Рубином». Наверняка вы хорошо знаете этот клуб, также там играет несколько воспитанников сине-бело-голубых. Чего ждать от матча?

– Мы знаем, что после смены тренера два последних матча они выиграли, поэтому команда сейчас на хорошем ходу, у игроков есть уверенность в себе. Поэтому понимаем, что надо будет выкладываться на поле на все 100%.

– Насколько сейчас сложно готовиться к игре? Погода ухудшается, несколько футболистов вернулись из сборных и наверняка уже сейчас есть накопленная усталость за сезон.

– Да, трудно, но пауза на матчи сборных была для нас очень полезной. На мой взгляд, нам удалось хорошо подготовиться к следующей встрече, — цитирует Нино сайт «Зенита».