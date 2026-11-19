Защитник «Зенита» Нино высказался о тренировках и амбициях своей команды перед матчем 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра пройдёт 21 ноября.

– Как тренировки в эту международную паузу отличаются от обычных тренировок в сезоне?

– Конечно, погода другая, и этот момент в сезоне тяжёлый для всех. Но, как я сказал, думаю, мы хорошо подготовились — все готовы, чтоб играть и играть хорошо.

– «Зенит» сейчас на первом месте, добавляет ли это сейчас мотивации, настроения?

– Да. Каждое очко важно. В последние годы борьба за чемпионство была очень напряжённой. Мы знаем, что нельзя терять очки, каждое из них может стать решающим в конце сезона, — цитирует Нино сайт «Зенита».