Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра пройдёт 21 ноября в Казани.

– Чего ожидаете от матча с «Рубином», учитывая и погодные условия, и то, что традиционно это непростой соперник для «Зенита»?

– Ожидаем сложной, плотной игры, много единоборств. «Рубин» умеет обороняться, у них хорошие стандартные положения. Мы от этой игры ждём напряжённой борьбы, большого количества единоборств, будет мало свободного пространства. По тому, как складываются наши последние матчи, думаю, что и эта игра не будет исключением, — цитирует Семака сайт «Зенита».