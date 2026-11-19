Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Амаду Диалло. Об этом сообщает Ntvspor.net.

По данным источника, команда из Стамбула также рассматривает футболистов из чемпионатов Бельгии и Португалии, но вариант с подписанием Диалло является приоритетным.

В восьми матчах нынешнего клубного сезона Амад Диалло отдал одну голевую передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

На данный момент «Бешикташ» находится на четвёртом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги.