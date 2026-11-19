Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии игроков после возвращения из сборных. В предстоящем матче 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют с «Рубином». Игра пройдёт 21 ноября в Казани.

– Сергей Богданович, мы увидели Вендела в товарищеском матче с «Трабзонспором», но в играх за сборную России не увидели Артёма Карпукаса. Как эти факторы будут влиять на выбор стартового состава на «Рубин»?

– Посмотрим. У нас есть два дня, и мы проанализируем состояние Артёма. Вендела мы видели, знаем, как он сейчас физически выглядит. Поговорим с Артёмом, два дня у нас есть, чтоб принять решение по стартовому составу.

– Все ли вернулись из своих сборных? Дуглас Сантос и Алип успеют подготовиться к матчу?

– Это большой вопрос. Будем думать. Алип и Сантос вернулись, Вега и Андраде — пока нет. Посмотрим, успеют ли они прибыть к нашему вылету в Казань. Уже завтра будем принимать решение, кто будет играть, — цитирует Семака сайт «Зенита».