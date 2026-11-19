Защитник «Зенита» Нино отреагировал на то, что его одноклубник Дуглас Сантос на время получил капитанскую повязку в сборной Бразилии. Это произошло в товарищеском матче с Сингапуром (7:0). Дуглас провёл заключительную треть игры с капитанской повязкой после замены хавбека Бруно Гимарайнса.

– Дуглас Сантос в товарищеском матче с Сингапуром был капитаном сборной Бразилии. Что скажете по этому поводу?

– Это большая честь для нас всех. Совершенно особенный момент для каждого футболиста — стать капитаном своей сборной. И мы все, друзья и одноклубники Дугласа, гордимся и очень рады за него, — приводит слова Нино официальный сайт петербургского «Зенита».