Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался об удалениях своего конкурента по вратарской линии Александра Максименко, который заработал две красные карточки за последние четыре матча красно-белых.

«Я бы не сказал, что его удаления это прям ошибки. Мы играем с высокой линией, и вратарь должен подчищать, страховать защитников. И не сказал бы, что это прям какие-то жёсткие ошибки, за которые можно ругать», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

После 14 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 22 ноября сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».