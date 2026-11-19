Илья Помазун дал комментарий по поводу удалений Александра Максименко
Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался об удалениях своего конкурента по вратарской линии Александра Максименко, который заработал две красные карточки за последние четыре матча красно-белых.
«Я бы не сказал, что его удаления это прям ошибки. Мы играем с высокой линией, и вратарь должен подчищать, страховать защитников. И не сказал бы, что это прям какие-то жёсткие ошибки, за которые можно ругать», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».
После 14 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 22 ноября сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».
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