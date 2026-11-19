Главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев высказался о работе с командой и её готовности к матчу 15-го тура Альфа-Банк РПЛ с ЦСКА. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» («Арена ЦСКА») в Москве в субботу, 21 ноября.

— В паузу мы постарались, чтобы те игроки, которые с нами остались, выполнили по максимуму намеченный нами план. Только в среду у нас была тренировка всем составом. Трудно нарисовать сценарий того, как всё будет. Что получилось и что не получилось, покажет игра. Те, кто провёл паузу с нами, работали хорошо, в том числе привлечённые молодые ребята.

— Вы познакомились с командой. Довольны всем?

— Я доволен её отношением к делу и до этого говорил, что здесь собраны футболисты высокого уровня. Все выполняют то, что мы хотим видеть.

— Насколько за одну тренировку удалось понять состояние вернувшихся из сборных?

— Состояние у них и до этого было абсолютно нормальное. Я не думаю, что оно могло кардинально поменять