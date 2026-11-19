Комличенко высказался о возвращении в «Локомотив» из расположения сборной России

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о возвращении из расположения национальной команды в московский «Локомотив».

— В «Локомотиве» новый исполняющий обязанности главного тренера.

— Окей, приедем — будем знакомиться с основными требованиями. Надо выбираться из этой ситуации.

— Успели написать Галактионову?

— Нет, я к игре с Венесуэлой готовился. Не переживайте, с Михалычем, если что, мы на связи.

— В каком настроении едете туда?

— За меня не переживайте: жив, здоров — самое главное.

— За «Локомотив» в целом переживаем.

— Мы тоже переживаем, в боевом настроении едем. Надо исправлять ситуацию и выиграть оставшиеся три матча в чемпионате, — цитирует Комличенко «РБ Спорт».