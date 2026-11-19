Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино высказался о важности хорошего психологического настроя в команде.

«Смотреть только на нынешнюю ситуацию — это ошибочное решение. Вместо этого следует брать во внимание потенциал клуба в целом. Конечно, обстоятельства есть обстоятельства, и мы должны нести за них ответственность. Но в то же время нужно понимать, что это игра, и, чтобы влиться в игру, мы должны чувствовать себя свободно.

Нам нужно создать среду и платформу для того, чтобы футболисты могли проявить себя. Это самое важное, и это наш приоритет сейчас – работать с ними и стараться справляться с давлением. Давление должно приносить энергию, ответственность должна приносить энергию. Когда ты связан с игрой, то ты ощущаешь её через свой талант, свободу, когда ты чувствуешь себя счастливым, играешь за своих товарищей по команде, за свою семью, клуб, болельщиков. Именно это нам нужно создать всем вместе, и, я думаю, у нас потрясающий персонал – мы сегодня много говорили об этом. Затем нам нужно согласовать все принципы и идеи, создать свою собственную философию и начать с нуля. Я думаю, что с силой этого клуба и поддержкой болельщиков мы займём то место, которого заслуживаем.

Создание культуры — это самое важное. Формирование привычек, принципов, и, я думаю, именно это мы и хотим создать. Нам нужно смотреть вперёд и найти способ сформировать наилучшие привычки и культуру, которые приблизят нас к победе в каждой игре», — приводит слова Почеттино официальный сайт манкунианцев.