Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровом состоянии своей команды перед матчем 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра пройдёт 21 ноября в Казани.

– Ранее вы отмечали, что все футболисты команды восстановились от своих повреждений. Как сейчас у них дела? Вендел, Ерохин, Дивеев, Соболев — все ли готовы?

– Вендел тренируется вместе с командой, Ерохин фрагментарно пока тренируется: ещё подумаем по поводу игры с «Рубином». К матчу на Кубок, наверное, он должен быть в составе той обоймы, которая будет готовиться. По остальным игрокам нет больших проблем. Даня Одоевск