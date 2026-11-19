Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино заявил, что посетил финал Лиги чемпионов УЕФА — 1998/1999, в котором манкунианцы обыграли «Баварию» (2:1).

«Я был в Барселоне на том финале (улыбается). [Мой нынешний помощник] Тони Хименес тоже был там. Мы кричали в поддержку «Манчестер Юнайтед» оттуда. Я был так рад увидеть «МЮ». Это был тот матч, ради которого ты не можешь оторваться от экрана и испытываешь невероятный восторг, потому что смотришь его. Это была потрясающая игра.

А то, что произошло в конце… Просто невозможно не сочувствовать этой команде, не так ли? Это было потрясающее воспоминание, которое заставило меня более пристально следить за «Манчестер Юнайтед», сэром Алексом Фергюсоном и футболистами, которые там играли, — за всеми легендами», — приводит слова Почеттино официальный сайт манкунианцев.