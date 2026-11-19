Российский специалист Андрей Канчельскис объяснил своё решение об уходе с тренерского мостика «Динамо-Брянск».

«Решение простое. Не выполнил задачу — будь добр. Я в любом случае благодарен городу, руководителям, футболистам. Желаю всем здоровья, удачи. Самое главное — благодарность людям, которые за нас болели. А также людям, которые за нами ухаживали, — повара, персонал. Футболистам хочу пожелать, чтобы без травм. Решение я принял сам. Я не выполнил задачу, которая была поставлена. Я никого не виню. Будем разбираться, анализировать, что пошло не так. Это футбол. Надо двигаться дальше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.