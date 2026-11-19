«Спартак» продолжает сохранять интерес к нападающему сборной Южной Кореи и «Бешикташа» О Хён Кю. Красно-белые делали запрос по 25-летнему форварду в последний день лета, однако президент турецкого клуба отказался продавать игрока. Об этом на странице в социальной сети X сообщает аккаунт EvrenChicago, специализирующийся на инсайдерской информации о трансферах.

В нынешнем сезоне О Хён Кю принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме Илья Помазун раскрыл детали перехода из ЦСКА в «Спартак»

Как появился «Спартак»: