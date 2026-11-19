Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».

«В «Локомотиве» не совсем безнадёжная ситуация. Я знаю Овчинникова, мы общались. Хочу пожелать, чтобы он выиграл побольше матчей для «Локомотива» и оставил команду в Премьер-Лиге. Дай бог, чтобы он решил задачу. Он локомотивский человек. Это хороший клуб. Эта команда выигрывала Кубок России, становилась чемпионом страны. Могу пожелать удачи. Серёга, держись! Буду держать за тебя кулачки. Надо, чтобы «Локомотив» остался в РПЛ. Я играл против Овчинникова — знаю, что он по-настоящему любит футбол. Желаю, чтобы удача сопутствовала ему и команде», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 14 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.