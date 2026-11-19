Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина о полузащитнике Артёме Карпукасе после матча с Венесуэлой (2:0). Специалист, отвечая на вопрос про невыход футболиста на поле во время ноябрьских товарищеских встреч, сказал, что «обижаться он может на жену или на маму».

— Надо же… Ну, не ставишь человека – не ставь. А что ты жену и мать его трогаешь? Я бы после этого вообще отказался, как и Глушенков, ездить в сборную.

— А что? Я что-то пропустил?

— Жена [Карпукаса] пожаловалась: «Я прилетела в Краснодар, хотела матч посмотреть и мать тоже. А он [Карпин] не поставил. Она обиделась, а Карпин ответил, что обиделся Карпукас, и сказал: «Пускай обижается на свою мать и свою жену». Вот так он высказался. Представляешь? А это оскорбление игрока, я считаю. Это скандал. Поэтому Карпукас может сейчас спокойно отказаться и не играть за сборную, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».